La ripresa ad Asseminello

17 gen 2022

La squadra ha ripreso gli allenamenti al Centro sportivo di Assemini: inizia la settimana che porterà i rossoblù a giocare prima in trasferta contro il Sassuolo, gara degli ottavi di Coppa Italia in programma mercoledì 19; domenica 23 il campionato proporrà la sfida contro la Fiorentina alla Unipol Domus, lunch match della 23ª giornata.

La seduta di lavoro odierna: i calciatori che hanno totalizzato più minuti nella gara dell’Olimpico hanno svolto una sessione defaticante. Per gli altri attivazione tecnica, serie di partitelle, combinazioni e tiri in porta. Ha proseguito il personalizzato Luca Ceppitelli; terapie per Damir Ceter.

Al lavoro ad Asseminello Marko Rog: il centrocampista croato potrà continuare ora nell’Isola il suo percorso di recupero tra palestra e campo.