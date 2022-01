SALA STAMPA 🎙️

16 gen 2022

Rammarico e consapevolezza delle qualità della squadra nelle parole di mister Walter Mazzarri dopo la sconfitta di misura in casa della Roma. "Sono molto contento di come la squadra ha interpretato la sfida, peccato per alcune imprecisioni nella zona gol. I ragazzi hanno fatto grandi cose nonostante ci fossero molte assenze e la gara fosse complicata. Dobbiamo ripartire da prove come quella odierna per continuare a crescere e lavorare".

RISULTATO BUGIARDO

"Dispiace perché oggi meritavamo il pareggio, se non la vittoria. Abbiamo fatto una grande partita, in alcuni episodi ci vorrebbe più attenzione perché adesso con la tecnologia c'è tutta la possibilità di valutare al meglio. Abbiamo avuto due clamorose opportunità con Joao Pedro e Nandez nella parte finale, anche Marin e Pereiro potevano colpire in modo pericoloso, insomma le opportunità le abbiamo create e dobbiamo credere in quello che facciamo e nei valori che possediamo".

PRESTAZIONE DI SPESSORE

"Sono contento dei ragazzi, penso alla difesa con Goldaniga appena arrivato e subito affidabile contro un attacco forte come quello della Roma, Altare che ha poche presenze in Serie A ma cresce giorno dopo giorno. C'è l'atteggiamento giusto, da 3-4 partite vedo una squadra come piace a me, che ha voglia e attenzione. Sono molto contento dei giovani che stiamo lanciando e dei nuovi arrivi. Mi dispiace perché manca l'ultimo dettaglio, il passaggio decisivo, bisogna crescere sotto questo aspetto per creare più opportunità da rete e concretizzare prestazioni ottime come quella odierna. Tutti hanno dato il massimo e anche di più, Nandez non era al top altrimenti avremmo avuto più soluzioni, Pereiro ha fatto bene dal 1', il gruppo c'è e lo sta dimostrando. Ripartiamo da qui, contro la Fiorentina mancherà ancora qualche elemento, speriamo di recuperare qualcuno altro, purtroppo l'incognita Covid può penalizzare di più questa o quella squadra a turno, andiamo avanti forti delle nostre certezze".

MERCOLEDÌ IN COPPA

"Purtroppo la classifica in campionato non è bella, altrimenti la Coppa Italia l'avremmo affrontata in modo diverso. Sfideremo il Sassuolo con voglia di fare bene ma pensando anche a quello che sarà il calendario, a cominciare dalla partita contro la Fiorentina. L'obiettivo è la salvezza e tutti lavoriamo per quest'obiettivo".