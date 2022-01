POST GARA 🎙️

16 gen 2022

Tante sportellate, altrettanto sacrificio al servizio della squadra. Una gara di lotta e sudore per Leonardo Pavoletti, in campo per tutti i novanta minuti nella sfida dell’Olimpico contro la Roma. L’attaccante livornese parla a margine dell’incontro e non nasconde il rammarico per il mancato pareggio, cercato fino all’ultimo secondo dai rossoblù.

CONDANNATI DA UN EPISODIO

“È stata una partita combattuta, da tanto non eravamo cosi gagliardi e intraprendenti in trasferta. La nostra prestazione è stata giusta e attenta, abbiamo pressato alto e ci ha condannato solo un episodio. Noi abbiamo creato tanto, loro si sono difesi: il pareggio sarebbe stato meritato”.

LA FORZA DEL GRUPPO

“È cambiato il nostro modo di ragionare, ci siamo fatti un esame di coscienza perché stavamo sbagliando e siamo ripartiti dal concetto che dobbiamo dare tutti qualcosa in più per l’altro. Il gruppo farà la differenza per raggiungere una salvezza in cui crediamo e che ci andremo a prendere”.