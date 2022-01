-2 alla Roma

14 gen 2022

Due giorni alla sfida dell’Olimpico: i rossoblù si sono allenati questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini. Nel menù di oggi: attivazione tecnica, focus tattico in funzione della gara contro la Roma (domenica, ore 18). A seguire la squadra ha svolto un circuito di rapidità e delle esercitazioni tecnico-tattiche. A chiudere la sessione di allenamento una partita giocata su spazi ridotti. Personalizzato per Luca Ceppitelli; out Damir Ceter.

Domani rossoblù di nuovo in campo, a seguire mister Walter Mazzarri presenterà il match ai media: la conferenza è in programma alle 15.20 in diretta sul canale YouTube del Club.