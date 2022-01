Cagliari-Fiorentina, i biglietti

14 gen 2022

Al via la vendita dei biglietti per Cagliari-Fiorentina, gara della 23ª giornata di Serie A, in programma domenica 23 gennaio alle 12.30. In occasione di questo incontro, alla luce delle nuove restrizioni anti Covid, la capienza dell’Unipol Domus sarà limitata a soli 5.000 spettatori.

I possessori di abbonamento 5 gare (Atalanta, Salernitana, Torino, Udinese e Bologna) e 3 gare (Torino, Udinese e Bologna) potranno usufruire di un diritto di prelazione sull’acquisto dei tagliandi sino alle ore 11 di sabato 15. Qui tutte le informazioni. Dalle 11.30 inizierà la vendita libera.

I biglietti saranno disponibili online sul circuito TicketOne. Previste tre tariffe uniche, una per settore: Curva Nord a 12€, Distinti a 22€ e Tribuna a 32€ (qui i dettagli). Chiusa la Curva Sud. A disposizione dei tifosi anche il ticket service di Piazza L’Unione Sarda (aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20; sabato e domenica, chiuso) e le ricevitorie autorizzate, con un sovrapprezzo di 3€ sulle tariffe. Prezzo promozionale di 5€ in tutti i settori per gli Under 12.

Il Settore Ospiti, come da disposizioni in materia di riduzione della capienza degli impianti e blocco temporaneo delle trasferte dei tifosi, resterà chiuso.

L’ingresso allo stadio sarà possibile presentando il proprio super green pass; non saranno valide le certificazioni verdi ottenute con il solo tampone. All'interno dello stadio sarà obbligatorio utilizzare sempre la mascherina di tipo FFP2 a copertura di naso e bocca. I tifosi sono invitati a leggere le informazioni riportate qui prima di procedere all’acquisto.