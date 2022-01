Goldaniga al Cagliari

12 gen 2022

+ -

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto dal Sassuolo del diritto alle prestazioni sportive di Edoardo Goldaniga: il calciatore si trasferisce in Sardegna a titolo definitivo e ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2024.

Nato a Milano, classe 1993, dopo le esperienze con Pisa e Perugia, fa il suo esordio in Serie A con il Palermo il 30 agosto 2015, nella vittoria esterna (0-1) ai danni dell’Udinese: in Sicilia colleziona in due stagioni 47 presenze e 4 reti.

All’inizio del campionato 2017-18 viene acquistato dal Sassuolo (14 gare e 1 gol), per poi trasferirsi tra le fila del neo promosso Frosinone, con cui totalizza 30 gare e 1 gol, e quindi del Genoa: con i grifoni gioca in due stagioni 41 gare e realizza 1 rete. Quest’estate il ritorno in maglia neroverde: nel complesso sono 126 le partite giocate da Goldaniga nella massima serie.

Difensore centrale dotato di ottime capacità nel gioco aereo, fa valere la sua buona velocità di base e la capacità negli anticipi: esperienza e qualità al servizio della squadra.

Benvenuto in rossoblù, Edoardo!