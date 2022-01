Tra palestra e campo

12 gen 2022

+ -

Dopo la vittoria di ieri sera alla Unipol Domus (qui gli highlights) i rossoblù di mister Mazzarri si sono ritrovati al Centro sportivo di Assemini per iniziare la preparazione alla prossima sfida: domenica il Cagliari sarà di scena allo stadio Olimpico contro la Roma (ore 18).

Due i gruppi di lavoro che hanno caratterizzato la seduta odierna: i calciatori più impiegati in gara hanno svolto un defaticante in palestra, per gli altri sessione di allenamento in campo. Attivazione tecnica, esercitazioni per lo sviluppo della forza e partitella finale.

In gruppo Nahitan Nandez, al lavoro ad Asseminello anche Martin Caceres. Luca Ceppitelli ha proseguito il personalizzato, out Damir Ceter.

Domani, giovedì 13, lo staff ha programmato un nuovo allenamento al pomeriggio.