POST GARA 🎙️

11 gen 2022

L'uomo della serata è Gaston Pereiro, che entra a gara in corso e propizia la rimonta rossoblù per battere 2-1 il Bologna: assist per Pavoletti e gol decisivo per "El Tonga", che fa esplodere l'Unipol Domus e fa proseguire la riscossa dei ragazzi di mister Mazzarri.

ESPLOSIONE DI GIOIA

"La nostra gente si merita una gioia così, ci sostiene sempre e soffre con noi nei momenti complicati, siamo felici di esultare con loro e ottenere questo risultato pesantissimo per il nostro cammino. Anche stavolta, come a Genova, siamo stati bravi a reagire con calma e mantenendo lo spirito giusto, rimontando per prenderci i tre punti grazie all'atteggiamento di chi non vuole mai mollare. Ora dobbiamo proseguire così, con questa voglia".

SPLENDIDO REMAKE

"In quel 4-3 al Parma di qualche mese fa esplodemmo proprio come oggi, è fantastico contribuire a serate come queste, sappiamo che dobbiamo risalire la china dopo una prima parte di stagione non semplice e quindi ogni partita va affrontata al massimo per ottenere più punti possibile. Io sono qui per giocarmi le mie carte e mettere a disposizione della squadra le mie qualità, oggi è davvero bello vivere questa emozione".