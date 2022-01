10 gen 2022

Vigilia di Cagliari-Bologna al Centro sportivo di Assemini: agli ordini di mister Mazzarri la squadra è scesa in campo per svolgere prima delle esercitazioni tecniche, poi lavori atletici; a seguire tattica in funzione della gara e prove di palle inattive. Per chiudere una partita su campo ridotto. Sempre in personalizzato Luca Ceppitelli, out Damir Ceter.