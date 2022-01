10 gen 2022

Inizia con una vittoria l’avventura di Keita Baldé in Coppa d’Africa: 1-0 ai danni dello Zimbabwe, decisivo un rigore trasformato da Mané al 94’, e primi tre punti del girone per il Senegal.

L’attaccante rossoblù, schierato dal primo minuto, ha agito come esterno nel tridente offensivo composto da Dia e Mané. Sessantaquattro minuti di gara in cui ha partecipato attivamente alle sortite offensive dei suoi. I “Leoni” torneranno in campo venerdì 14 gennaio alle 14 contro la Guinea, per poi chiudere il girone contro il Malawi martedì 18 gennaio alle 17.