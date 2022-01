Faragò al Lecce

09 gen 2022

Il Cagliari Calcio comunica di aver ceduto al Lecce i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Paolo Faragò. Il laterale si trasferisce con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive; nel caso in cui queste non venissero raggiunte il club salentino potrà avvalersi di un diritto di riscatto.

Arrivato a Cagliari nel gennaio 2017 dal Novara, Faragò ha raggiunto le 100 presenze in Serie A con la maglia rossoblù proprio nell’ultimo turno contro la Sampdoria.

Il Club ringrazia il calciatore per quanto fatto in questi anni e gli augura le migliori fortune per il futuro.