Lavoro atletico e partite

08 gen 2022

Il Cagliari è sceso in campo questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini per una nuova seduta di allenamento. Agli ordini di mister Mazzarri, coadiuvato dallo staff, la squadra ha iniziato con delle esercitazioni di riscaldamento tecnico, accompagnate da delle partitelle a tema.

Poi due gruppi: i calciatori che hanno totalizzato più minuti nell’ultima vittoria esterna contro la Samp hanno svolto uno specifico lavoro aerobico; per gli altri parte atletica e conclusioni a rete. Dall’infermeria: personalizzato per Luca Ceppitelli; out Damir Ceter.