08 gen 2022

Il Cagliari Calcio informa che, in seguito alla richiesta inoltrata alla Lega Serie A dal Bologna FC per chiedere il rinvio della partita, in attesa di decisioni ufficiali e definitive da parte degli organi competenti, la vendita dei biglietti per Cagliari-Bologna, in programma domenica 9 gennaio alle ore 14.30 all’Unipol Domus, è sospesa.