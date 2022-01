Subito in campo

07 gen 2022

Testa alla prossima sfida: archiviata la vittoria di Genova, i rossoblù si sono ritrovati al Centro sportivo di Assemini per iniziare a preparare il match contro il Bologna.

La seduta odierna dei ragazzi di mister Mazzarri si è svolta tra palestra e campo: defaticante per i calciatori maggiormente impiegati contro la Sampdoria; per gli altri attivazione con palla, esercitazioni tecniche e partitella. Lavori personalizzati per Luca Ceppitelli; out Damir Ceter.

Domani, sabato 8 gennaio, la squadra si allenerà al pomeriggio.