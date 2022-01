POST GARA 🎙️

06 gen 2022

Il gol e l’esultanza grintosa che ancora riecheggia sugli spalti del “Ferraris” di Genova: una gara da ricordare per Alessandro Deiola, determinante per i tre punti conquistati dai rossoblù, prima di lasciare il campo a causa di una contusione alla caviglia destra. Sua la rete che ha dato il via alla rimonta contro la Sampdoria.

CONTA LA SQUADRA

“Sono felice per il gol, ma soprattutto per aver dato il massimo per aiutare la squadra. Stiamo lavorando bene, purtroppo i risultati facevano fatica ad arrivare. Oggi siamo partiti un po’ contratti, poi siamo stati bravi a rimanere in partita, uniti come gruppo. Spero che questa vittoria cambi tutto”.

MAI MOLLARE

“Tutti noi siamo a disposizione del mister e della squadra. Da oggi inizia un altro campionato, pensiamo partita dopo partita, come fossero tutte delle finali, ce la giocheremo fino all’ultimo con tutte le nostre forze. Non abbiamo mai smesso di crederci e mai lo faremo. Questa maglia per me vale tantissimo”.