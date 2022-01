POST GARA 🎙️

06 gen 2022

Torna il cecchino sotto porta, gol da tre punti e l'ennesima prova del ruolo di trascinatore rossoblù. A Genova Leonardo Pavoletti analizza la prova contro la Sampdoria, foriera del ritorno alla vittoria e di tre punti pesanti.

FINALMENTE IL SORRISO

"Lavoriamo bene da tante settimane, il risultato non arrivava per un pizzico di sfortuna e perché mancavamo nel dettaglio, c'era bisogno di fare qualcosa di più e su questo ci stiamo concentrando. Oggi arriva una vittoria preziosa, importante per la classifica e anche per il morale perché aiuta a lavorare meglio. Siamo felici, ma sappiamo che c'è ancora tanta strada da fare per raggiungere la salvezza".

PAVOGOL

"Questo stadio mi è sempre piaciuto molto, ho segnato diverse volte alla Sampdoria e sono contento prima di tutto perché è un gol che vale tanto. È una stagione importante per tutti, per il Cagliari che insegue una salvezza che si è fatta complicata, per me che ho ritrovato il campo con continuità. Tutti dobbiamo portare il mattoncino giusto, combattiamo insieme per l'obiettivo. Il gol di testa? Arriverà, manca da un po', ma sinceramente poco importa, è fondamentale fare punti e oggi ce li godiamo".