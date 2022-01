04 gen 2022

+ -

Matteo Lovato si presenta ai tifosi rossoblù in un’intervista rilasciata in esclusiva ai canali ufficiali del Club. Il difensore classe 2000 è pronto a dare il suo contributo per raggiungere l’obiettivo della salvezza. “Dobbiamo lavorare duro, ma ho visto molto ottimismo all’interno del gruppo“.

IL VIDEO