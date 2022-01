-2 alla Sampdoria

04 gen 2022

Antivigilia di Sampdoria-Cagliari: i rossoblù sono scesi in campo al Centro sportivo di Assemini per una seduta tecnico-tattica in vista della gara del 6 gennaio (ore 12.30). Sotto lo sguardo del presidente Giulini, che ha assistito all’allenamento odierno, agli ordini di mister Mazzarri la squadra ha svolto prima degli esercizi di attivazione con palla. Rapidità, poi un lavoro specifico dedicato sulla tattica. Per chiudere sessione di tiri in porta e calci da fermo. Primo allenamento con la squadra per Luca Gagliano, lavori di riatletizzazione per Riccardo Ladinetti, out Damir Ceter.

Domani, mercoledì 5 gennaio, il gruppo si allenerà al mattino. Alle 15.20 Walter Mazzarri presenterà il match contro la Samp ai media: la conferenza verrà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Club. A seguire è in programma la partenza del Cagliari alla volta di Genova.