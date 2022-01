Focus tattico

03 gen 2022

Prosegue la preparazione dei rossoblù al prossimo impegno di campionato, in programma il 6 gennaio allo stadio “Ferraris” di Genova contro la Sampdoria. La seduta odierna è iniziata con un’attivazione tecnica, poi spazio alla tattica con esercitazioni specifiche in vista della gara. A chiudere una partitella giocata su campo ridotto. Riatletizzazione per Riccardo Ladinetti.

Dall’infermeria: a riposo Damir Ceter, bloccato da un fastidio al ginocchio sinistro.

Domani nuovo allenamento, fissato dallo staff al mattino.