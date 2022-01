Cagliari-Bologna, i biglietti

03 gen 2022

+ -

Al via dalle 16 la vendita dei biglietti per Cagliari-Bologna, gara valida per la 21ª giornata di Serie A, in programma domenica 9 gennaio all’Unipol Domus (ore 14.30). I tagliandi sono disponibili online sul circuito TicketOne. Tre tariffe uniche, una per settore: Curve a 12€, Distinti a 22€ e Tribuna a 32€ (qui tutti i dettagli).

A disposizione dei tifosi anche il ticket service di Piazza L’Unione Sarda (aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20; sabato e domenica, chiuso) e le ricevitorie autorizzate, con un sovrapprezzo di 3€ sulle tariffe. Prezzo promozionale di 5€ in tutti i settori per gli Under 12.

L’ingresso all’Unipol Domus sarà possibile presentando il proprio super green pass, non saranno valide le certificazioni verdi ottenute con il solo tampone. All'interno dello stadio sarà obbligatorio utilizzare la mascherina di tipo FFP2 a copertura di naso e bocca. I tifosi sono invitati a leggere le informazioni riportate qui prima di procedere all’acquisto.