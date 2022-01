01 gen 2022

Il 2022 del Cagliari inizia in campo: al Centro sportivo di Assemini la squadra si è ritrovata per una seduta di allenamento, la prima del nuovo anno. La sessione è iniziata con delle esercitazioni tecniche, a seguire lavoro atletico e una partita giocata su spazi ridotti. Hanno ripreso ad allenarsi oggi con il gruppo i calciatori Dalbert e Gaston Pereiro. Riatletizzazione per Riccardo Ladinetti.

Domani, domenica 2 gennaio, è in programma una doppia seduta.