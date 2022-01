Tecnica e atletica

31 dic 2021

Ultima seduta di allenamento del 2021 per i rossoblù di mister Mazzarri, oggi in campo al centro sportivo di Assemini: prosegue la preparazione della gara contro la Sampdoria, la prima del girone di ritorno. Il gruppo ha svolto inizialmente degli esercizi di attivazione con palla, accompagnati da una serie di lavori tecnico-atletici. Tattica e, in chiusura, una partitella giocata su campo ridotto. Lavoro di riatletizzazione per Ladinetti.

Domani, 1° gennaio, è stata programmata dallo staff una nuova sessione di allenamento: la squadra si ritroverà al pomeriggio.