La ripresa degli allenamenti

29 dic 2021

Trascorsa la sosta natalizia, i rossoblù di mister Walter Mazzarri si sono ritrovati al Centro sportivo di Assemini per la ripresa delle attività. Nella serata di ieri la squadra si è sottoposta a test sanitari che hanno dato esito negativo al Covid-19: il gruppo è quindi sceso in campo oggi per iniziare a preparare la prossima gara di campionato, la prima del 2022, in trasferta contro la Sampdoria (6 gennaio).

La seduta è stata caratterizzata dal lavoro aerobico, accompagnato da circuiti tecnici e una partitella su campo ridotto. Riccardo Ladinetti ha continuato il suo lavoro di riatletizzazione.

Domani è in programma una doppia seduta di allenamenti.