28 dic 2021

Ottantotto presenze e quattro reti segnate tra campionato e Coppa Italia: sono questi i numeri di Nahitan Nandez collezionati sinora nei suoi due anni e mezzo di permanenza in Sardegna. Giocatore polivalente, in grado di far bene sia come laterale che in mezzo al campo: apprezzato per la sua grinta, l’uruguayano non si risparmia mai, correndo in media più di 10 km a partita.

Oggi Nahitan compie 26 anni: auguri di buon compleanno da parte di tutto il Cagliari Calcio.