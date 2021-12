Buon compleanno, Gabriele!

22 dic 2021

Laterale di corsa e sostanza è alla sua seconda stagione in rossoblù: Gabriele Zappa, classe 1999, ha fatto parte sin da giovanissimo delle selezioni nazionali azzurre, arrivando sino all’Under 21 con cui ha disputato l'ultimo Campionato europeo di categoria.

Cresciuto nel Settore giovanile dell’Inter - con la Primavera nerazzurra nella stagione 2017-18 ha vinto campionato, Supercoppa italiana e Torneo di Viareggio - in Sardegna ha fatto il suo esordio in Serie A dopo l’esperienza in cadetteria tra le fila del Pescara: con la maglia del Cagliari ha sinora collezionato 55 presenze in totale tra Campionato e Coppa Italia.

Oggi Gabriele compie 22 anni: buon compleanno da parte di tutto il Cagliari Calcio!