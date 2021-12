PRE GARA 🎙️

21 dic 2021

A ridosso di Juventus-Cagliari parla il Direttore Generale rossoblù Mario Passetti, che fotografa il momento della squadra e del Club prima dell'ultimo impegno del 2021 e del girone d'andata della Serie A.

LA SITUAZIONE ATTUALE

“La situazione è complicata perché a una partita dalla fine del girone d'andata abbiamo solamente 10 punti. La preoccupazione è per il Cagliari, non per i singoli, le responsabilità sono di tutti: della società, dell'allenatore, dei calciatori che vanno in campo, non ci sono capri espiatori o caccia ai colpevoli. Piuttosto dobbiamo trovare le soluzioni."

CAMBIO DI MENTALITÀ

"Il Club sa quali sono i problemi, le responsabilità e gli obiettivi. Ora bisogna compattare il gruppo e fare in modo che si abbia in testa soltanto un concetto: la salvezza del Cagliari, un obiettivo da vedere come un'ossessione. Un pensiero fisso per tutti noi, come succede ad ogni persona che lavora nel Cagliari Calcio e nei tifosi che soffrono per questi colori".

IL FUTURO

"Il mercato di gennaio deve essere uno strumento che ci aiuti a creare la compattezza e la mentalità che ci deve portare alla salvezza”.