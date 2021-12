Ripresa degli allenamenti

19 dic 2021

+ -

Il Cagliari si è allenato ad Asseminello per cominciare la preparazione al prossimo impegno di campionato, l’ultimo dell’anno, in trasferta contro la Juventus. I calciatori più impiegati ieri hanno svolto dei lavori di scarico; per gli altri attivazione tecnica, partitella e conclusioni a rete.

Terapie per Nahitan Nandez, a causa della contusione alla coscia sinistra che lo ha costretto ad abbandonare ieri il terreno di gioco. Lavori personalizzati per Riccardo Ladinetti.

Da stasera squadra in ritiro: domani, lunedì 20, allenamento al mattino. Nel pomeriggio la partenza alla volta di Torino.