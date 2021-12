-2 a Cagliari-Udinese

16 dic 2021

Testa all’Udinese: il Cagliari è sceso in campo ad Asseminello in vista della gara di sabato sera in programma all’Unipol Domus (ore 20.45). Due gruppi di lavoro: i calciatori che hanno giocato più minuti ieri sera in Coppa Italia (qui gli highlights) si sono allenati in palestra svolgendo una sessione di scarico. Per gli altri la seduta è cominciata con un’attivazione con palla. Esercitazioni su tecnica e tattica, per chiudere una partita giocata su campo ridotto.

Si sono allenati parzialmente con il gruppo Luca Ceppitelli e Nahitan Nandez, a parte Riccardo Ladinetti.

Questa sera la squadra si ritroverà al Centro sportivo per iniziare il ritiro pre-gara. Domani mattina alle 11.30 mister Mazzarri incontrerà i media per presentare il match: la conferenza verrà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Club. I rossoblù si alleneranno nuovamente domani pomeriggio.