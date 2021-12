POST GARA 🎙️

15 dic 2021

Novanta minuti di qualità e sostanza sulla fascia destra per Gabriele Zappa, titolare nel 3-5-2 scelto da Mazzarri per i sedicesimi di finale di Coppa Italia contro il Cittadella. L’esterno classe ’99 ha commentato così la vittoria per 3-1 sui veneti. “Vincere è stato importante, non solo per il passaggio del turno ma anche per il morale. Non vincevamo da tanto e il risultato di oggi ci aiuta psicologicamente”.

DARE IL MASSIMO

“Domani recuperiamo le energie e ci prepariamo per la fondamentale partita di sabato. Non dobbiamo mollare un pallone: se vogliamo uscire da questa situazione dobbiamo dare tutti il massimo. Abbiamo bisogno del sostegno dei nostri tifosi, noi ci crediamo tutti”.