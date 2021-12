I convocati per la Coppa Italia

15 dic 2021

Sono ventitré i rossoblù convocati da mister Mazzarri per la gara dei Sedicesimi di Finale di Coppa Italia contro il Cittadella, in programma questa sera (ore 18) all’Unipol Domus. Prima convocazione stagionale per Paolo Faragò e per i giovani della Primavera Jacopo Desogus (2002), Christos Kourfalidis (2002) e Luigi Palomba (2003) che indosseranno rispettivamente le maglie 38, 39 e 41. Restano a riposo Diego Godin e Keita Balde, oltre a Luca Ceppitelli e Nahitan Nandez (in personalizzato) e Riccardo Ladinetti (lavori di riatletizzazione).