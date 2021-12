Ripresa ad Asseminello

13 dic 2021

+ -

Il Cagliari si è allenato oggi al Centro sportivo di Assemini in vista dei prossimi due impegni ufficiali, in programma entrambi all’Unipol Domus. Mercoledì 15 i rossoblù scenderanno in campo per i Sedicesimi di Finale di Coppa Italia contro il Cittadella; sabato sera sarà la volta della sfida di campionato con l’Udinese.

Due gruppi di lavoro hanno caratterizzato la seduta odierna: i calciatori più impiegati in gara ieri sera hanno svolto una sessione di defaticante in palestra; per gli altri esercizi di attivazione e esercitazione atletiche; tecnica e conclusioni a rete.

Lavori personalizzati per Nahitan Nandez; a riposo Luca Ceppitelli. Riccardo Ladinetti ha proseguito la sua tabella di riatletizzazione.

Un nuovo allenamento è stato fissato per domani, martedì 14, al pomeriggio.