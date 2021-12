POST GARA 🎙️

12 dic 2021

+ -

Tante prodigiose parate per Alessio Cragno, oggi autore di una grande partita. La perla della sua gara il rigore parato a Sanchez. La prestazione del portiere fiorentino è la nota positiva di una giornata molto difficile per i rossoblù: queste le sue dichiarazioni ai microfoni dopo la sconfitta contro l’Inter. “Ognuno di noi deve dare qualcosa in più e provare a fare meglio”, dice l’estremo difensore classe ’94. “Non dobbiamo guardare gli altri e pensare solo a noi stessi”.

IMPARIAMO DAGLI ERRORI

“Dobbiamo tirarci in qualche modo fuori da questa situazione di classifica facendo i punti che ci servono. Non è stata la partita che volevamo fare, la vittoria ci manca da un po’, nonostante le buone prestazioni delle ultime gare che con un pizzico di sfortuna in meno potevamo portare a casa. Abbiamo le qualità ma dobbiamo metterle in campo, contro Roma, Atalanta, Torino e Verona abbiamo giocato alla pari, a tratti con più aggressività di loro. Analizzeremo cosa ci è mancato oggi e non commetteremo gli stessi errori”.