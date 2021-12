-3 alla sfida del “Meazza”

09 dic 2021

Prosegue la marcia di avvicinamento alla gara contro l’Inter, in programma domenica sera (ore 20.45): i ragazzi di mister Mazzarri si sono allenati questo pomeriggio ad Asseminello. Lavoro atletico, tattica e tecnica nel menù della seduta odierna.

La squadra ha iniziato in palestra, con degli esercizi di attivazione. Agli ordini di mister Mazzarri, coadiuvato dal suo staff, i calciatori sono scesi in campo per svolgere prima dei lavori specifici sulla rapidità. A seguire esercitazioni tecniche, sviluppi offensivi e una partita giocata a tutto campo.

Riposo e terapie per Nahitan Nandez; tabella di lavoro personalizzata per Riccardo Ladinetti.

Domani, venerdì 10 dicembre, nuova sessione di allenamento fissata al pomeriggio.