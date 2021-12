SALA STAMPA

07 dic 2021

Walter Mazzari è soddisfatto della prova dei suoi al cospetto del Torino, l’1-1 non può soddisfare pienamente ma sono tanti i segnali incoraggianti offerti dai rossoblù nella notte dell’Unipol Domus.

PRESTAZIONE SOLIDA

“Anche oggi abbiamo giocato un’ottima partita, si è visto che stiamo crescendo e assimilando sempre di più quelli che sono i concetti sui quali lavoriamo. Nel primo tempo ci siamo trovati in svantaggio sull’unico tiro in porta che ha fatto il Torino. A quel punto la gara si è messa in salita, siamo stati bravi a fare la gara nella ripresa, tenendo l’inerzia dalla nostra parte e provando fino alla fine a vincerla. Chiaro che, a quel punto, qualcosa puoi rischiare quando affronti un Torino forte, con tante soluzioni a disposizione e che gioca a tutto campo sui duelli “uomo su uomo”. Volevamo e vogliamo la vittoria che ci manca da troppo tempo, questo ci porta un po’ troppa frenesia. Penso che oggi la squadra che meritava i tre punti fosse il Cagliari. Nel finale ho inserito anche Pereiro, i granata in contropiede erano sicuramente insidiosi ma ci sta prendersi qualche rischio per vincerla. I ragazzi hanno una voglia matta, si è visto nell’ultima occasione di Nandez che ha sterzato e provato il tiro anziché servire Pavoletti al centro. Questa è la mentalità corretta, ma ai miei calciatori ho detto anche all’intervallo di rimanere calmi perché facendo le cose che prepariamo saremmo riusciti a rimetterla in piedi”.

CAGLIARI PROPOSITIVO

“Il ritmo è fondamentale, nel calcio di oggi hai bisogno della quantità garantita dagli attaccanti – centrali ed esterni - ed è sbagliato parlare meramente di ruoli, perché puoi essere offensivo anche giocando con una punta e tanti centrocampisti, come faceva oggi il Torino, per esempio. Noi abbiamo Joao Pedro e Keita che sono due attaccanti puri, abbiamo chiuso la gara con tre punte anziché puntare a coprirci, stiamo provando tante soluzioni da quando sono arrivato e dobbiamo sistemare ancora qualcosina a livello offensivo per essere completi. Oggi si è visto un Cagliari che ha fatto una gara di livello, con tanti interpreti all’altezza – penso a Grassi che è andato molto bene fino a quando ha chiesto il cambio – con questo tipo di prestazioni e un pizzico di fortuna in più le cose possano soltanto migliorare”.

VOGLIA DI VINCERE

“Purtroppo il nostro cammino è costellato di risultati beffardi e di punti persi, soprattutto tra le mura amiche, ma dobbiamo guardare avanti e cercare sempre il massimo, anche a costo di subire qualcosa da avversari forti come il Torino odierno. Il punto di oggi non può accontentarci troppo, ci dà sicuramente fiducia e ottimismo, però non vale quanto una vittoria, che vogliamo presto regalare ai nostri splendidi tifosi, anche oggi c’è stato un clima splendido. La nostra gente merita tanto e dobbiamo fare di tutto per regalare soddisfazioni”.

TESTA ALL’INTER

“Proveremo a metterla in difficoltà, non possiamo lesinare energie e volontà nel cercare di fare punti ovunque, indipendentemente da chi abbiamo davanti. Il Cagliari oggi ha un piglio diverso a qualche settimana fa, qualche infortunio di troppo ci ha penalizzati. Bisogna migliorare difensivamente quando l’avversario ci costringe ad abbassarci, dobbiamo migliorare nella tenuta in quei momenti, per il resto ho poco da rimproverare ai ragazzi. Oggi un infortunio tecnico ci ha messo la partita in salita, ma abbiamo reagito con temperamento e dimostrato che siamo sulla strada giusta. La crescita passa dal lavoro quotidiano, da quando abbiamo avuto più possibilità di allenarci al meglio le cose sono sicuramente andate migliorando”.