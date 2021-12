SALA STAMPA 🎙️

06 dic 2021

+ -

Gol da favola, prestazione da leader, settima rete all’Unipol Domus (su 9 totali) e ottavo gol al quale ha preso parte includendo anche gli assist. Ce n’è abbastanza per sottolineare per l’ennesima volta il ruolo di faro tecnico e carismatico dei rossoblù che ricopre Joao Pedro, ai microfoni a caldo dopo l’1-1 contro il Torino.

CAGLIARI IN CRESCITA

“Stiamo facendo bene, oggi avevamo davanti una squadra che ti chiede di lavorare a tutto campo e a grande ritmo. Loro hanno trovato la rete ma non ci siamo demoralizzati, fino alla fine abbiamo provato a vincerla, non era semplice. In questo momento bisogna raccogliere tutto quello che arriva, penso che oggi il Cagliari abbia fatto qualcosa in più per vincerla, è un pareggio che ci dà comunque continuità e fiducia sulla strada che stiamo percorrendo tutti insieme”.

GOL DA URLO

“Veniamo da buone prestazioni, ci manca la vittoria che dobbiamo inseguire con tutte le nostre forze e puntando a migliorare in quello che non facciamo ancora al meglio. Il gol? Bellissimo, voglio rivederlo, peccato non sia valso tre punti, preferisco fare gol brutti che ci diano la vittoria. Dopo la rete ho voluto esultare con la nostra gente, che ci sta accompagnando in questo cammino, la squadra sta rispondendo con prestazioni di cuore e volontà, dobbiamo fare meglio ma insieme possiamo uscire dalle zone complicate della classifica. Penso che il Cagliari stia dando tutto a livello non solo di carattere, ma anche tecnicamente e tatticamente. Non possiamo sbagliare, ma con questo atteggiamento le cose non possono che migliorare”.