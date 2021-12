06 dic 2021

Sono 22 i rossoblù convocati da mister Walter Mazzarri per la gara di questa sera all’Unipol Domus. Ai box Kevin Strootman, per un fastidio alla gamba sinistra; out anche Paolo Faragò, che ha ripreso solo di recente ad allenarsi con la squadra e Riccardo Ladinetti, che prosegue la sua tabella di lavori personalizzati.