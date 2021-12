Possessi e partita

02 dic 2021

I rossoblù si sono ritrovati questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini per continuare a preparare la gara di lunedì sera contro il Torino. Agli ordini di mister Mazzarri, coadiuvato dal suo staff, la squadra ha iniziato la seduta con un’attivazione, accompagnata da un circuito tecnico. Lavoro sul possesso palla, in chiusura partita giocata in spazi ridotti.

Si è allenato regolarmente Alessio Cragno, hanno lavorato parzialmente con il gruppo Diego Godin e Paolo Faragò.

Domani, venerdì 3, la squadra si allenerà al pomeriggio.