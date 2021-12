Testa al Torino

01 dic 2021

+ -

I rossoblù hanno iniziato subito la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato, lunedì sera all’Unipol Domus contro il Torino. Lasciata Verona, la squadra ha raggiunto Coccaglio per svolgere qui una seduta di lavoro. Due i gruppi: esercizi di scarico per i calciatori più impegnati ieri; per gli altri mobilità ed esercitazioni tecniche con scambi e tiri in porta. In chiusura una sessione di lavoro aerobico.

Il Cagliari farà ritorno nell’Isola nel pomeriggio. Un nuovo allenamento è in programma domani, giovedì 2 dicembre, sempre al pomeriggio.