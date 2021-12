SALA STAMPA 🎙️

30 nov 2021

+ -

Un buon risultato, in un campo difficile come il Bentegodi. Reagisce alla grande il Cagliari dopo la beffa di venerdì scorsa contro la Salernitana: si è vista una squadra con l'adrenalina addosso, che vuole risalire la corrente. Walter Mazzarri applaude la prova dei suoi ragazzi: “Sono contento di come hanno giocato, l'Hellas veniva da cinque vittorie consecutive in casa. Siamo stati un po' contratti solo nei primi dieci minuti, abbiamo commesso qualche ingenuità, ma questa squadra va anche capita, è un periodo dove meriterebbe di più, contro la Salernitana ha preso un tiro e un gol. Non appena ci siamo sciolti, abbiamo fatto una grande partita, Keita a fine primo tempo ha avuto una buona occasione, il pallone gli è sbattuto addosso, se fossimo andati in vantaggio sono convinto che avremmo potuto portare a casa i tre punti”.

UN BLOCCO UNICO

“Siamo ripartiti bene, le statistiche dicono che i tiri in porta e le occasioni è in equilibrio. Semmai è mancata la zampata per cogliere il primo successo fuori casa. Le nostre punte si sono sacrificate ma nel calcio moderno devono correte tutti, altrimenti si soffre. Se vogliamo uscire da questa situazione, dobbiamo essere un blocco unico, attaccare con ancora maggiore convinzione rispetto a quanto abbiamo fatto oggi”.

BRAVO BORIS!

“Per la prima volta non abbiamo preso gol, è un altro fattore positivo. Radunovic ha compiuto un paio di ottimi interventi, gli faccio i complimenti, non è mai facile per un portiere che gioca poco farsi trovare pronto come ha fatto lui”.

SOTTO COL TORO

“Il Torino è una squadra di grandi valori, si è rinforzato in tutti i reparti. Più o meno gioca come il Verona, ci aspetta un'altra partita difficilissima, combattuta. Sono i dettagli a fare la differenza, in un senso o nell'altro, mi auguro che la fortuna torni a darci una mano, ultimamente non ci è stata molto favorevole e nel calcio ci vuole anche questo”.