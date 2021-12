POST GARA 🎙️

30 nov 2021

La solita prova elettrica sulla fascia, a garantire guizzi e corse nelle due fasi: Raoul Bellanova è sempre più incisivo e analizza con soddisfazione il pareggio colto in casa dell'Hellas.

LAVORARE CON FIDUCIA

"Sono contento prima di tutto per la prova della squadra, meritavamo di rialzarci dopo la beffa contro la Salernitana e oggi non era facile ripartire. Peccato perché con più brillantezza avremmo anche potuto vincerla ma ci prendiamo questo pareggio come un ulteriore segnale di crescita e ottimismo per il futuro".

RENDIMENTO IN CRESCITA

"Mi fa piacere rendermi utile, sto trovando sempre più spazio e confidenza col campo e cerco di dare il mio contributo. Oggi nel finale ho avuto anche una bella palla per ripartire in campo aperto, mi lascia l'amaro in bocca perché poteva essere una bella occasione, ha pesato la stanchezza di una gara giocata da tutti col cuore e la voglia di lasciare tutto sul campo. Credo che questo sia l'atteggiamento migliore, col mister stiamo lavorando tanto su molti aspetti e sistemi di gioco, dobbiamo credere in quello che facciamo come si è visto nelle ultime tre partite".