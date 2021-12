POST GARA 🎙️

30 nov 2021

Decisivo con i suoi interventi, sicuro a protezione di una squadra compatta e coriacea. Lo 0-0 di Verona è analizzato da Boris Radunovic, oggi tra i pali rossoblù e protagonista della serata.

PRESTAZIONE DA SQUADRA

"Era una gara difficilissima, l'Hellas è una squadra che ha grande capacità offensiva e ritmo, hanno prodotto diverse opportunità ma sono felice sia per non avere preso gol che per essere stato pronto nelle varie occasioni, ma soprattutto perché la squadra si è espressa con personalità e voglia di non arretrare mai di un centimetro nella lotta. Cragno? Alessio sta per diventare papà. Non vediamo l'ora di ritrovarlo al nostro fianco per lottare insieme. Dobbiamo continuare su questa strada, prendere le note liete odierne e lavorare per crescere e arrivare a vincerle, queste partite".

PARI PREZIOSO

"Fare punti, anche uno alla volta, è sicuramente utile per il nostro cammino e il progetto di risalita. È chiaro che sia meglio vincere, dobbiamo puntare a quello, ma intanto allunghiamo la striscia positiva e non subiamo reti, che è un punto di partenza significativo. Siamo stati compatti, vogliosi, la nostra forza deve essere questo spirito".