Cagliari-Torino, i biglietti

29 nov 2021

Inizia la vendita dei biglietti per Cagliari-Torino, posticipo della 16ª giornata di Serie A, in programma lunedì 6 dicembre all’Unipol Domus (ore 20.45). I tagliandi possono essere acquistati da oggi, lunedì 29, online sul circuito TicketOne. Tre tariffe uniche, una per settore: Curve a 12€, Distinti a 22€ e Tribuna a 32€ (qui tutti i dettagli).

Saranno disponibili per i tifosi anche il ticket service di Piazza L’Unione Sarda (aperto dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 13; dalle 16 alle 20, con chiusura anticipata alle 18.30 il giorno gara) e le ricevitorie autorizzate, con un sovrapprezzo di 3€ sulle tariffe. Prezzo promozionale di 5€ in tutti i settori per gli Under 12.

Da oggi sarà possibile acquistare anche un abbonamento valido per le prossime tre gare casalinghe contro Torino, Udinese e Bologna. Prezzi a partire da 40€ in Curva Nord e Sud online sul circuito TicketOne, disponibili anche le tariffe per i Distinti e la Tribuna (qui tutti i dettagli).

L’ingresso all’Unipol Domus sarà possibile presentando il proprio super green pass. I tifosi sono invitati a leggere le informazioni riportate qui prima di procedere all’acquisto.