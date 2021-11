Allenamento ad Asseminello

27 nov 2021

È cominciata subito la preparazione alla prossima sfida di campionato: il Cagliari si è allenato oggi al Centro sportivo di Assemini in vista del match contro l’Hellas Verona, 15ª giornata di Serie A, in programma allo stadio “Bentegodi” martedì 30 (ore 20.45).

Due i gruppi di lavoro nella seduta odierna: i calciatori con più minutaggio nella gara di ieri sera hanno svolto un lavoro di scarico in palestra. Per gli altri la sessione è iniziata in campo con un’attivazione con palla: a seguire serie di esercitazioni tecniche finalizzate alla conclusione a rete. Per chiudere, una partitella giocata su spazi ridotti.

Parzialmente con il gruppo Paolo Faragò, lavori personalizzati per Diego Godin; a riposo Alberto Grassi (gastroenterite).

Nuovo allenamento fissato per domani pomeriggio.