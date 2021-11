Buon compleanno, Leo!

26 nov 2021

Saltare in cielo, incrociare il pallone, deviarlo verso la porta con potenza e precisione; oppure gestirne la traiettoria, facendo da sponda per un compagno libero. Pochi attaccanti in Europa vantano la sua abilità nel gioco aereo. Ma sarebbe riduttivo limitarne le qualità a specialista dell’alta quota.

Leonardo Pavoletti è molto di più: calciatore generoso, dà profondità, fa salire la squadra, si fa trovare pronto quando c’è da lottare e difendere. E segna, di testa e di piede. Prezioso uomo spogliatoio, ha sposato la causa rossoblù totalizzando sinora 118 presenze e 34 gol.

Oggi compie 33 anni: buon compleanno da parte di tutto il Cagliari Calcio, Leo!