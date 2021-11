25 nov 2021

Cultura, dialogo e rispetto per combattere qualsiasi forma di violenza fisica e verbale; un impegno quotidiano racchiuso nel manifesto etico del Club, #BeAsOne, con l’obiettivo di promuovere i temi della tolleranza, inclusione e uguaglianza. In occasione della “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne”, il Cagliari Calcio scende in campo assieme al Centro Antiviolenza Donna Ceteris: "#FacciamoRete contro la violenza" è il nome della campagna iniziata questa mattina con l’inaugurazione di una panchina rossa contro la violenza nel Largo Carlo Felice, allestista proprio davanti al Cagliari 1920 Store.

Al taglio del nastro, con l’assessora alle Politiche sociali del Comune di Cagliari, Viviana Lantini, la Responsabile CSR del Cagliari, Elisabetta Scorcu, e Roberta Bono, rappresentante di Donna Ceteris. Hanno partecipato anche staff e atlete del Settore femminile rossoblù, accompagnate dalle dipendenti dello Store.

Il Centro Antiviolenza Donna Ceteris opera da quasi trent’anni su tutta la provincia di Cagliari, sostenendo le donne vittime di violenza. L’Associazione costituisce un luogo di ascolto, di incontro e di opportunità per uscire dal disagio, fornendo un supporto psicologico, sociale e anche legale.

Sempre nell’ambito di “#FacciamoRete contro la violenza”, in occasione della gara tra Cagliari e Salernitana del 26 novembre, all’Unipol Domus verranno diffuse brochure a tutti i tifosi con le principali informazioni relative alla tutela delle donne contro la violenza, con l'indicazione dei contatti a cui rivolgersi in caso di emergenza e le attività portate avanti dal Centro Donna Ceteris.

Il Cagliari Calcio aderisce, inoltre, alla quinta edizione di #UnRossoAllaViolenza, la campagna di sensibilizzazione nazionale presentata dalla Lega Serie A con la onlus WeWorld, che richiama il cartellino rosso per esorcizzare insieme a tutte le donne vittime di violenza la paura che vivono ogni giorno. I calciatori rossoblù scenderanno in campo con un segno rosso sul viso e il Capitano indosserà la fascia personalizzata realizzata appositamente per la giornata. Anche il podio porta-pallone e la lavagna luminosa saranno personalizzati con l’adesivo dell’iniziativa, mentre sul maxischermo verrà trasmesso lo spot della campagna.