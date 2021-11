-2 alla Salernitana

24 nov 2021

Antivigilia di Cagliari-Salernitana, anticipo della 14ª giornata di campionato: i rossoblù sono scesi in campo questo pomeriggio ad Asseminello. Seduta al via con degli esercizi di attivazione accompagnati da dei lavori atletici. A seguire la squadra si è concentrata su una serie di esercitazioni tecniche e poi a una partita tattica a tema.

In gruppo Damir Ceter, hanno proseguito il lavoro personalizzato Diego Godin e Leonardo Pavoletti.

Domani, giovedì 25, è in programma un nuovo allenamento fissato al pomeriggio. Alle 12 mister Mazzarri incontrerà i media per presentare la gara: la conferenza verrà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Club.