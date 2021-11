Lavoro atletico e tattico

23 nov 2021

Nuova seduta di allenamento per i rossoblù di mister Walter Mazzarri, oggi in campo per preparare il match di venerdì sera all’Unipol Domus. La squadra ha iniziato con un’attivazione tecnica, accompagnata da dalle esercitazioni sul possesso palla e una partita a meta.

Poi due gruppi: i calciatori più impiegati nella partita di domenica hanno svolto un lavoro atletico, gli altri una partitella a campo ridotto.

Si è allenato parzialmente con la squadra Damir Ceter, lavoro personalizzato per Diego Godin (affaticamento ai flessori della gamba destra) e Leonardo Pavoletti, che deve smaltire un affaticamento alla coscia destra.

Domani pomeriggio è in programma una nuova seduta di allenamento.