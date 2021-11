POST GARA 🎙️

21 nov 2021

+ -

Rete da copertina per Keita Balde che dopo Sassuolo-Cagliari parla indicando la via per continuare a cercare la risalita rossoblù.

GOL DA CINETECA

"La palla era alta, ho cercato di coordinarmi e colpire al meglio, è andata bene, ci vuole sempre un po' di fortuna in questi casi ma sicuramente è uno dei migliori gol della mia carriera sinora. Sono felice per la reazione della squadra, per la capacità di giocare d'insieme in ogni momento. Bisogna continuare su questa strada e con questo spirito, non mollando mai. Ci teniamo stretto il punto, pensiamo a venerdì contro la Salernitana nel nostro stadio".

LA FORZA DEL GRUPPO

"Siamo una squadra di grandi uomini, ci vogliamo bene e ci aiutiamo a vicenda, non conta chi gioca dall'inizio o chi inizialmente va in panchina perché c'è bisogno di ogni singolo elemento: si è visto anche dalla mia esultanza con Pavoletti e tutti i ragazzi perché insieme dobbiamo costruire qualcosa di importante. Lavoriamo, proseguiamo con la voglia di dare tutto per uscire dal momento negativo. Penso che abbiamo ampi margini di miglioramento e la strada è quella vista oggi a Sassuolo"