SALA STAMPA 🎙️

Un buon pareggio su un campo sempre difficile come quello del Sassuolo, soprattutto per il modo in cui è arrivato. Walter Mazzarri l'ha vista così: “Partita equilibrata, entrambe le squadre hanno creato diverse palle gol. Forse fuori casa è stata la nostra migliore gara: è cambiato l'atteggiamento, siamo andati a pressare alto, abbiamo rubato palla o costretto il portiere a mandare in angolo. Si è visto più coraggio, più gioco propositivo. Nel finale avremmo anche potuto vincerla, non ci siamo accontentati del pari sul campo del Sassuolo, che in casa mette in difficoltà tutti”.

LAVORARE PER MIGLIORARE

“Purtroppo ogni qual volta ci abbassiamo troppo, commettiamo degli errori e anche oggi ci sono costati due gol. A queste lacune si rimedia soltanto con il lavoro. ma certi meccanismi vanno preparati durante la settimana: nelle ultime due, per esempio, ho potuto allenare la squadra al completo soltanto una volta”.

CAMBIO TATTICO

“Avevo messo Keita alto a sinistra, in un 4-3-3: sapevo che il Sassuolo spinge molto sulle fasce e volevo contenere le avanzate dell'esterno basso. Ho visto che stavamo soffrendo e ho cambiato, mettendo da quella parte un ragazzo di gamba come Bellanova. I gol dei centrocampisti? Marin è in possesso di un buon tiro da fuori, può trovare la via della rete”.

SPEZZARE LA SERIE NO

“Per noi era importante interrompere la serie negativa. I ragazzi hanno bisogno di recuperare tranquillità, si è visto che sentono la responsabilità: in alcune occasioni dovevamo essere più precisi nei passaggi, uscire meglio da certe situazioni. Per assurdo certe prestazioni precedenti sono state pure migliori di quella di oggi, ma in questo momento bisogna badare al sodo e pensare a prendere punti”.