POST GARA 🎙️

21 nov 2021

Rigore da cecchino esperto e concreto, solita prestazione da capitano, leader tecnico e carismatico di un Cagliari mai domo. Joao Pedro parla così dopo il 2-2 in casa del Sassuolo.

PAREGGIO PREZIOSO

"Dobbiamo ripartire da qui, da questo punto e da questa prova. Non possiamo fare a meno di giocare con questa grinta, attenzione, voglia di uscire dal campo con il massimo. Dispiace non avere punti, ci serviva tanto, però torniamo a casa con un po' di fiducia e consapevolezza in più. Sappiamo quanto valiamo e che è un momento difficile, quando i risultati non arrivano è complicato fare arrivare all'esterno che dentro il gruppo ci sono valori importanti. Sta a noi lavorare per portare tutti, la classifica come la nostra gente, dalla nostra parte".

FUTURO AZZURRO?

"Sarei bugiardo se dicessi che non fa piacere. Parliamo di una Nazionale fortissima e importante, l'Italia e la Sardegna mi hanno accolto e sono casa mia. Questo interessamento fa veramente piacere perchè vuol dire che ho fatto qualcosa di importante. Ora però è il momento di pensare al Cagliari e a null'altro, perché la squadra è in difficoltà e dobbiamo dare tutto per questi colori".